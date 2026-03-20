Leptospirosis en el norte del Perú: síntomas, contagio y zonas afectadas

El doctor Marco Almerí, experto en salud pública, alertó sobre un brote de leptospirosis en el norte del país. Hasta el momento, se han confirmado tres fallecidos y se reporta un posible cuarto caso; además, hay decenas de personas infectadas por esta bacteria.

El especialista explicó que esta enfermedad, altamente contagiosa, se transmite de animales a humanos a través de la orina. El principal reservorio son las ratas, aunque cualquier mamífero puede portar la bacteria. Los síntomas suelen aparecer en un plazo de cinco días.

AGUAS ESTANCADAS

Almerí recomendó que las personas que presenten fiebre, malestar general o dolor en las pantorrillas, y que hayan tenido contacto con aguas estancadas, acudan de inmediato a un hospital para recibir tratamiento oportuno y evitar complicaciones.

En Tumbes, donde ya se han registrado dos fallecidos, las autoridades de salud vienen distribuyendo medicamentos en centros de salud y hospitales, además de realizar labores para eliminar las aguas empozadas.