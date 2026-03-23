Robo de lingotes de oro: Gral. (r) César Guardia metal aparentemente vendría de la minería ilegal

Sobre el robo de oro registrado la mañana de ayer en la Costa Verde, distrito de San Miguel, el General (R) César Guardia, exdirector de la Dirincri, señaló que el profesionalismo de la policía permitirá resolver este caso en los próximas.

Dijo también que sorprende que el propietario del metal no se haya presentado hasta el momento en la Dirincri ni haya puesto la denuncia respectiva sobre el robo, “todo esto haría suponer, que el oro provendría de la minería ilegal”.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Aseguró que las imágenes de las cámaras de seguridad, las huellas dejadas en los autos por los criminales, el lugar a donde trasladaban el metal, facilitarán las acciones de la policía para poder esclarecer el caso rápidamente.

Indicó que “para trasladar oro hay un protocolo de seguridad especifico, que en este caso, aparentemente, no se ha respetado, lo que llama la atención”, por lo que se podría hablar de un cargamento procedencia dudoso.