Callao: menor de 14 años fue asesinado a balazos a una cuadra del complejo policial Alipio Ponce

Según primeras informaciones, un menor de 14 años fue asesinado a balazos en el jirón Loreto, a solo una cuadra del Complejo Policial Alipio Ponce del Callao.

Testigos refieren que alrededor de las 10 de la noche, dos sujetos interceptaron al adolescente y sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones.

HECHOS SIMILARES

Trascendió que el menor, al momento del ataque, estaba entretenido hablando por celular; recibió al menos seis impactos de bala.

El crimen generó temor entre los vecinos de la zona, quienes indicaron que no es la primera vez que se registran hechos similares en el sector.