Kilo de pollo sube a S/ 12 y el huevo a 8.50 soles en los mercados de Lima

El precio del pollo llegó a los 12 soles por kilo en los mercados de Lima sorprendiendo a las amas de casa, quienes tendrán que ajustar su presupuesto diario, indicaron.

También se incrementó el precio del kilo de huevo, que se está vendiendo a 8.50 soles. Esto ha llevado a las señoras a comprar menos cantidad de ambos alimentos.

CAMBIAR MENÚ

Algunas amas de casa, como las de San Juan de Lurigancho (SJL), señalaron que los platillos cambiarán un poco, cocinarán ahora alimentos con menos cantidad de pollo.

Otras cambiarán el menú, se inclinarán por el pescado mientras baja el precio del ave, que sin lugar a dudas es el preferido por la mayoría de los peruanos.