Vándalos se enfrentan en las calles de VES: enfrentamiento deja tres heridos de bala

Presuntos barristas se enfrentan violentamente en distintos sectores del distrito de Villa El Salvador (VES), casi siempre después de un partido de la Liga Profesional de Fútbol.

En la última pelea se registraron tres heridos de bala; las autoridades ediles se reunirán con representantes del Ministerio del Interior para implementar nuevas acciones contra los vándalos.

PARTIDOS DE FÚTBOL

Los sujetos se enfrentan con bombardas, piedras, palos, pistolas, arma blanca, etc., las peleas se tornan cada vez más violentas y se prolongan por varios minutos.

Personal del serenazgo actúan, pero muchas veces se ven desbordados. Los vecinos están aterrorizados, en cada enfrentamiento sus autos y viviendas terminan con serios daños.