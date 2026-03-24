SJL: cientos de vecinos bloquearon avenida para exigir que baje precio de los pasajes

Indignados moradores del asentamiento humano Juan Pablo II, en San Juan de Lurigancho, bloquearon la avenida San Martín exigiendo la reducción del precio de los pasajes, los colectivos les cobran 1.50 soles.

Señalan que el combustible bajó pero estos transportistas no reducen su tarifa, y maltratan a las personas (hombres, mujeres y niños) que se niegan a pagar la cantidad que exigen por un trayecto corto.

VARIOS SECTORES

Revelaron que el problema radica en que el asentamiento humano tiene varios sectores, algunos muy alejados, hasta donde no llegan las distintas empresas de transporte, por lo que están obligados utilizar colectivos.

Indican que seguirán protestando hasta que bajen el precio, solicitaron la presencia del alcalde del distrito, Jesús Maldonado, para que les brinde una alternativa, pues sus economías son afectadas por esta situación.