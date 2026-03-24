Santa Anita: policía habría disparado y asesinado a su pareja en su vivienda

La víctima, que también es una agente policial, fue identificada como Lisandra Gonzáles García, la trasladaron al hospital Loayza, pero ya había fallecido.

Un nuevo caso de feminicidio. Según se conoció, la agente policial Lisandra Gonzáles murió tras recibir un disparo en la cabeza, el responsable sería su pareja, el suboficial Felipe Gutiérrez.

La tragedia se registró en una habitación que alquilaban en la urbanización Santa Rosa, distrito de Santa Anita. Trascendió que la pareja habría reconocido ante sus colegas haberle disparado.

COMISARÍA DE VILLAHERMOSA

Gonzáles García y Gutiérrez Arzapalo convivían desde hace ocho meses. Los vecinos señalaron que la pareja constantemente discutía, pero la mujer nunca presentó una denuncia por maltrato.

Tras los acontecimientos, el agente llamó a la comisaría de Villahermosa para informar sobre los hechos y pedir ayuda para trasladar a la mujer al hospital Loayza, donde los médicos confirmaron su muerte.