Banda criminal “Los mexicanos” se muda a Lima Este y ataca combi llena de pasajeros

Trascendió que el atentado se debe a que estas unidades, habrían dejado de pagar los 10 soles diarios que exigen por unidad, por lo que empezaron las represalias.

Los tentáculos de la organización criminal “Los mexicanos” se expanden rápidamente, de Lima Norte pasaron a Lima Sur y ahora han comenzado con sus actividades delincuenciales en Lima Este.

Anoche atacaron a balazos una combi repleta de pasajeros en Ate, cinco personas resultaron heridas, entre ellos el chofer, quien pese a su lesión manejó hasta un hospital salvando la vida es estas personas.

GRABAN ATENTADOS

Trascendió que el ataque se debe a que estas unidades, habrían dejado de pagar los 10 soles diarios que exigen por unidad, por lo que empezaron las represalias de esta banda criminal, que graban sus atentados.

Un video muestra la vigilancia que realizan los asesinos a esta línea de combis, cuyo paradero inicial es en el Jirón Chota, Centro de Lima, y van hasta Huaycán. Luego los envían a los choferes para amenazarlos.