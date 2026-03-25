Santa Anita: desde hace diez años escolares estudian en una losa deportiva por falta de salones

Son más de 840 alumnos, de primaria y segundaria, que en estos momentos reciben clases en aulas prefabricadas, los padres exigen una solución inmediata.

Según denuncian los padres de familia, desde hace diez años la institución educativa José María Arguedas Altamirano, ubicada en Santa Anita, viene funcionando en una losa deportiva, donde fueron trasladados temporalmente.

Las autoridades de educación determinaron el traslado inmediato pues la infraestructura de la escuela estaba en pésimas condiciones, lo que representaba un verdadero riesgo para escolares, profesores y personal administrativo.

PRESUPUESTO

Son más de 840 alumnos, de primaria y segundaria, que en estos momentos estudian en aulas prefabricadas, los padres exigen una solución inmediata pues pese a sus constantes reclamos no encuentran una solución.

Indicaron que todos los trámites para la reconstrucción de la escuela, que se ubica frente a la losa deportiva, han sido aprobados por el sector educación, solo falta el presupuesto para que se concrete el inicio de las obras.