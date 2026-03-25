SMP: suspenden clases en colegio estatal debido a extorsiones

Trascendió que los criminales erróneamente pensaron que la escuela estaba alquilando un espacio como cochera y tenía ingresos, por lo que comenzaron a exigir el pago de cupos.

Las autoridades del colegio Almirante Miguel Grau Seminario de San Martín de Porres (SMP) suspendieron por dos semanas las clases presenciales y pasaron a virtuales debido a las extorsiones.

Trascendió que los criminales erróneamente pensaron que la institución educativa estaba alquilando un espacio como cochera y tenía ingresos, por lo que comenzaron a exigir a la directora el pago de cupos.

BOTÓN DE PÁNICO

Al respecto, Marcos Tupayachi, Director Regional de Educación de Lima Metropolitana, confirmó que los criminales exigían 10 mil soles creyendo que el colegio recibía dinero por el alquiler de cochera.

Resaltó que ante esta situación, entre otras medidas, se han colocado cámaras de seguridad en este colegio, que están interconectadas con la central de vigilancia de la comisaria del sector.

También se ha instalado un botón de pánico en el celular de la directora y de la subdirectora para que puedan advertir inmediatamente cualquier emergencia que pudiera registrarse en la escuela.