Sicarios disparan contra tres personas en una transitada esquina de San Martín de Porres

Tres amigos que conversaban animadamente fueron atacados a balazos por dos sicarios, pese a que corrieron inmediatamente para salvar sus vidas, uno de ellos resultó herido.

El ataque se registró en la intersección de las calles José Carlos Mariátequi y Agustín Gamarra, en la urbanización Condevilla, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

PATRULLAJE POLICIAL

Al momento del feroz ataque, hombres, mujeres y niños circulaban por el lugar, que está cerca de un colegio y un mercado, afortunadamente ningún transeúnte resultó herido.

Vecinos indicaron que el referido sector está “abandonado”, que el patrullaje policial es nulo, piden la presencia de policías y serenos para evitar nuevos hechos de violencia.