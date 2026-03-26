San Miguel: denuncian a profesor por agredir a alumno en salón de clases

Una madre de familia denunció que su hijo, alumno del quinto de secundaria, fue agredido por el tutor del grado, al momento de intentar quitarle al escolar una silicona.

Señala que esta situación afortunadamente no llegó a mayores, ya que su hijo practica Karate y pudo responder a la agresión del profesor, lo que hubiera terminado en un enfrentamiento.

REFERENCIAS ACADÉMICAS

La progenitora conversó con la directora de la escuela quien le informó que el tutor ha sido separado de la institución, pero no le confirmó si la medida es definitiva o temporal.

Al preguntar sobre las referencias académicas del docente, el indicaron que es un estudiante de psicología, por lo que cuestiona si esta apto para dirigir una sección con 20 estudiantes.