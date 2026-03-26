Santa Anita: ATU impone multas por no respetar el pasaje escolar y el universitario

Personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó un amplio operativo en Santa Anita para comprobar si los conductores de buses están respetando las tarifas de los pasajes.

Subieron a distintas unidades para consultar a los escolares y universitarios si les cobraban el precio justo, comprobando que en algunos casos los transportistas no cumplían con la ley.

CUMPLIR LA LEY

Al respecto, el representante de la ATU señaló que en esta oportunidad no se multará a los infractores, solo se les dejará una anotación pues están desarrollando una acción orientativa.

La próxima vez los sancionarán con una multa que equivale al 10 % de la UIT, es decir 550 soles, por lo que solicitaron a los cobradores y choferes cumplir con la ley para no ser castigados.