Ataque en Jesús María: ¿Quién intentó matar a madre cuando entraba a edificio?

Rogely Sangama hermana de la mujer que hace unos días fue atacada a balazos por un sicario cuando ingresaba a su vivienda, ubicada en un edificio de la cuadra 13 de la avenida Brasil en Jesús María, responsabilizó del atentado a su cuñado.
Señaló que esta es la segunda vez que su hermana, Jasit Sangama, sufre este tipo de ataque, indicó que su excuñado, José Amasifuén, es el autor intelectual de estas agresiones, que comenzaron, entre otros motivos, cuando se le exigió pagar la manutención de sus hijos.
CONTANTE ANGUSTIA
Denunció que Amasifuén Huamán, quien fue detenido tras este segundo ataque a su exesposa, podría salir en libertad las próximas horas pues hasta el momento no se han reunido pruebas contundentes que lo relacionen con este último atentado.
Finalmente, señaló que esta tarde su hermana será intervenida quirúrgicamente para extraerle una bala que tiene alojada en el hombro. Indicó que desde hace 4 años, Jasit Sangama vive en constante angustia, temerosa de ser agredida por su exesposo.