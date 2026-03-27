Chorrillos: se estacionan en exteriores de Escuela de la Policía

Vecinos de la calle Legua Romero, en Chorrillos, contigua a la Escuela de la Policía, denunciaron que todos los días estacionan carros ocupando un carril, dificultando el tránsito en la estrecha vía.

Indican que en la mayoría de los casos son policías, también hay residentes, los que dejan su unidad en la calle que solo tiene dos carriles, de ida y vuelta, lo que genera congestión vehicular principalmente en horas de la mañana.

MANIOBRAS TEMERARIAS

Temen que en un caso de emergencia, como un incendio, los bomberos, ambulancias y camionetas del serenazgo no puedan circular debido a esta situación que lleva años, pese a sus quejas ante las autoridades.

Otro residente indicó que las movilidades escolares no pueden ingresar, a recoger o dejar, hasta la puerta de la casa de los menores, incluso algunos conductores realizan maniobras temerarias para seguir su camino.