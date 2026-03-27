LIMA COLAPSADA: Más de 900 horas perdidas al año por el tráfico

Para nadie es un secreto que el Perú es uno de los países con mayor índice de congestión vehicular en el mundo. A raíz de esta problemática, se conoció que las personas pasan más de 900 horas al año atrapadas en los embotellamientos que se generan a diario.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Buenos Días Perú en la avenida Alfonso Ugarte, punto de gran afluencia vehicular, se recogieron las opiniones de los ciudadanos, quienes revelaron que suelen tardar cerca de tres horas para desplazarse por las calles de la capital.

Este problema no solo perjudica a los conductores o a quienes buscan llegar a sus centros de trabajo o estudios, sino también a los usuarios de las vías del Callao. En la provincia constitucional, específicamente en la carretera Néstor Gambetta, a pocos metros del aeropuerto Jorge Chávez, los conductores pueden tardar más de 30 minutos en recorrer apenas cuatro kilómetros.

Postura de los ciudadanos

Ante esta situación, los usuarios del transporte público expresaron su incomodidad por el tiempo que pierden en los embotellamientos, asegurando que llegan estresados incluso antes de iniciar su jornada laboral.