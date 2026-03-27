Costa Verde: empresarios y emprendedores optan por manejo táctico ante delincuencia

Desde hace algunos meses, diversos empresarios, emprendedores y personas particulares, ante la ola de violencia que azota al país, aprenden tácticas especiales de manejo de vehículo para poder eludir un intento de asalto o secuestro.

Marco Gamarra, Jefe de Capacitaciones Xtreme Perú S.A.C., una de las empresas que brindan esta enseñanza, señaló que en cualquier auto se puede realizar maniobras especiales, resisten sin problema, para esquivar el peligro.

SALVAR LA VIDA

Destacó que ante una situación de riesgo, el conductor debe tener mucho control para poder decir qué maniobra aplicar en ese instante, para poder escapar de los criminales, avanzar, retorcer, girar a la derecha a izquierda, etc.

Señala que las técnicas de seguridad que enseñan se pueden aplicar en automóviles que son mecánicos como automáticos. Indica que cualquier persona tiene la destreza de aprender a eludir a los criminales y salvar su vida.