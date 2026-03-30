Precios de pescados y mariscos por Semana Santa: terminal del Callao ofrece productos a bajo costo

Esta mañana, el Terminal Pequero del Callao ofrecía gran cantidad de productos hidrobiológicos por Semana Santa, pese a los oleajes anómalos que se presentaron días previos, este fenómeno no afectó la pesca.

Según informó nuestra reportera, se podía encontrar a solo 3 soles el bonito, que es el pescado más solicitado por las amas de casa, ya que se puede preparar diversos potajes, escabeche, ceviche, en fritura, etc.

BUENA PESCA

Por la conmemoración cristiana y ante la gran afluencia de público, que como todos los años se registra, el terminal abrirá desde muy temprano, gracias a la coordinación con la policía y el serenazgo que brindarán máxima seguridad.

Según el representante del Terminal Pesquero del Callao, se tiene información que hay muy buena captura a lo largo de nuestro litoral, por lo que el abastecimiento de pescado y mariscos por Semana Santa está asegurado.