Ranking de vehículos con más multas en depósito de ATU

Son decenas de vehículos, entre combis, autos particulares, cisternas, que permanecen por años en los depósitos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao-Atu, nadie los reclama.

Muchos de ellos han sido abandonados por sus propietarios ya que tendrían que pagar las mutas para retirarlos, y tampoco podrían circular ya que por su antigüedad no pasarían una revisión técnica.

Lo que más abunda en los depósitos de la Atu son las unidades de transporte intervenidas en operativos, nadie se explica como estas vehículos circulaban por las calles llevando pasajeros.

DEPÓSITO DE CAMPOY

Eran un verdadero peligro, no tendían SOAT, los choferes no contaban con licencia de conducir, no habían pasado revisión técnica, además de caerse a pedazos, asientos destrozados, timón deteriorado etc.

De todas las custer que permanecen en el depósito de la Atu, en Campoy, una tiene papeletas por más de un millón de soles, los motivos son varios, excesiva velocidad, sin SOAT, muy antigua, fuera de ruta, etc.

Le sigue una combi con 484 mil soles en multas, también estaba que se caída a pedazos y tiene 38 años de antigüedad, y el tercer lugar lo ocupa un colectivo con más de 234 mil soles en papeletas.