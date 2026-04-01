Mi Perú: cae banda de extorsionadores cuando pedía dinero a obreros

Obreros que trabajaban en una obra de redes de alcantarillado, del Ministerio de Vivienda y Construcción, en el distrito de Mi Perú, fue agredidos por presuntos extorsionadores.

El accionar de estos sujetos fue captado por las cámaras de seguridad de la comuna, se observada que les piden dinero a los trabajadores e incluso llegan a golpear a un obrero.

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En un rápido operativo, los agentes policiales los lograron intervenir pues los venían siguiendo desde hace tiempo, tendrían varias denuncias por acciones similares en todo el distrito.

Detuvieron a dos personas, un sujeto que tiene antecedentes por extorsión, y el otro es un menor de edad, ambos integrarían una banda criminal. Fueron derivados a la comisaría del sector.