Puente Piedra: muere pasajera tras ataque a balazos contra bus Vipusa

Esta mañana, sujetos en moto dispararon contra un ómnibus de la empresa Vipusa, una pasajera murió y dos hombres resultaron heridos.

El atentado ocurrido en la Panamericana Norte, entre el paradero San Pedro y el Mercado Tres Regiones, en el distrito de Puente Piedra.

EXIGEN CUPOS

Conductores de esa empresa señalaron que son amenazados constantemente por los extorsionadores que les exigen pagar cupos.

Señalaron que hace unos días recibieron un mensaje extorsivo, elevando el valor del cupo, pero prefirieron no denunciar el hecho.