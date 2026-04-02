Extorsionadores disparan a mototaxistas en Comas: no pagaron cupo de S/15

Los actos criminales continúan atemorizando a los ciudadanos. Esta vez, extorsionadores a bordo de una motocicleta llegaron hasta un paradero de mototaxis en Comas y dispararon contra los integrantes del gremio, luego de que se negaran a pagar un cupo de S/15.

IMÁGENES DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

En el cruce de la avenida Túpac Amaru, exactamente en el paradero Correo, cámaras de seguridad captaron a los delincuentes llegando en su vehículo menor y, sin remordimiento alguno, abriendo fuego contra los presentes. Como resultado del ataque, dos personas resultaron heridas.

Durante la balacera, las víctimas intentaron ponerse a buen recaudo. Uno de ellos se lanzó de su mototaxi y corrió hacia la avenida, mientras que su compañero huyó por las calles de la zona; sin embargo, pese a sus esfuerzos, ambos fueron alcanzados por los proyectiles.

Las víctimas de este hecho, que vuelve a poner en riesgo al sector transporte, fueron trasladadas de inmediato al Hospital Sergio Bernales de Collique para recibir atención médica. Uno de los conductores presenta un impacto de bala en la pierna, mientras que al otro le rozó un proyectil en la cabeza.