Hospital Rebagliati: menor sobreviviente de tragedia en estadio de Matute abandona UCI

La madre del muchacho señaló que no sabía que su menor hijo, y el mayor, de 22 años, habían decidido asistir al estadio para participar del banderazo.

ACTUALIZACIÓN

El menor de 16 años que permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Edgardo Rebagliti, abandonó esta área tras presentar una mejoría, el menor seguirá internado hasta su recuperación total.

La madre del muchacho señaló que sabía que su menor hijo, y el mayor, de 22 años, habían decidido asistir al estadio de Matute para participar del banderazo, afortunadamente ambos se recuperan de sus lesiones.

NOTA ANTERIOR

Un banderazo previo al clásico del fútbol peruano, realizado en el estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, terminó en tragedia y dejó al menos un fallecido y 47 heridos.

Según informó el Ministerio de Salud (Minsa), se activó una respuesta sanitaria rápida que movilizó un total de ocho unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para atender a los afectados.

Tras este lamentable incidente, la Municipalidad de La Victoria clausuró temporalmente el estadio al no contar con los permisos de seguridad necesarios para la realización del evento, que terminó en tragedia.

PERSONAS TERMINARON HERIDAS

Según las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a un grupo de hinchas intentando ingresar por la rampa de la tribuna sur, lo que generó una aglomeración que derivó en un aplastamiento.

Hasta el lugar llegaron efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes apoyaron en la evacuación de las personas, el rescate de los heridos y el levantamiento del cuerpo del fallecido reportado hasta el momento.

COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA

Por otro lado, la Municipalidad de Lima lamentó el trágico accidente ocurrido en el estadio y, además, informó que el club no presentó ningún trámite ante la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres para evaluar las condiciones de seguridad del evento, tal como lo establece el Decreto Supremo N.° 002-2018-PCM para actividades que superan las 3 mil personas.

Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que se tomarán las medidas legales correspondientes.