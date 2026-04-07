Bono de descuento de GNV: taxistas ya pueden acceder a beneficio de S/ 120

En entrevista con Buenos Días Perú, Luis Carbajal, director de Gestión del Gas Natural de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), informó sobre el bono de 120 soles que recibirán los taxistas.

Señaló que se entrega este beneficio a taxistas de Lima, Callao e Ica para mitigar el impacto económico generado por el desabastecimiento de GNV que se registró tras la ruptura del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

LISTA DE BENEFICIARIOS

Carbajal Caderón indicó que los taxistas deben ingresar a la página web que habilitaron para este caso, y así conocer si gozan de este beneficio que entrega el Estado. En el portal tienen que colocar la placa del vehículo y otros datos.

La lista de beneficiarios del descuento fue elaborada con los padrones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y de las municipalidades provinciales en el caso de la región Ica. Unos 70 mil taxistas recibirán el bono.