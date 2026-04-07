Hidrante malogrado frente a bomberos del Callao: miles de litros de agua se pierden al día

Vecinos del Callao están muy preocupados por un hidrante malogrado, que diariamente hace que se pierdan miles de litros de agua.

Señalan que la situación, entre otros, afecta las pistas y veredas adyacentes. Indicaron que informaron a Sedapal sobre el tema.

COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Pese a sus reclamos, la empresa hasta el momento no repara el hidrante y el líquido elemento se pierde desde hace una semana.

Esta situación se registra frente a una compañía de bomberos. Vecinos esperan que la empresa del agua solucione pronto el problema.