Callao: colapsa segundo piso de vivienda de 150 años de antigüedad

Esta mañana, el segundo piso de una vivienda, de 150 años de antigüedad, ubicada en el Centro Histórico del Callao, se derrumbó.

Afortunadamente, el incidente no dejó heridos ni fallecidos, pese a que en el primer piso funciona una panadería y la gente iba a comprar.

SITUACIONES DE PELIGRO

Según informó el representante de la comuna, ya se le había notificado al propietario de la vivienda, construida de quincha y adobe, del riesgo de un derrumbe del segundo piso.

Para evitar situaciones de peligro, expertos del municipio chalaco determinaron que se clausure el comercio instalado del primer piso de la casa.