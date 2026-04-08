Buenos Días Perú

08/04/2026

Transportistas hacen de todo para evitar el decomiso de sus vehículos

Las unidades son un verdadero peligro, pues hace años no pasan por una revisión técnica, ya que están muy deterioradas; funcionan gracias a las adaptaciones que los choferes les realizan.




Se enferman, pelean, ruegan, etc., los conductores de combis y cúster hacen de todo para evitar que los fiscalizadores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) les decomisen sus unidades.

Los vehículos son un verdadero peligro, pues hace años no pasan por una revisión técnica, ya que se encuentran muy deteriorados; milagrosamente, funcionan con las adaptaciones que los mismos choferes les realizan.

UNIDADES SON ABANDONADAS

Sacan piezas, timón, asientos y puertas de otros vehículos; luego lo colocan a la combi o cúster que manejan, representando un verdadero peligro para la vida de los pasajeros y conductores que no miden el peligro.

Estas unidades también tienen miles de soles en multas, por lo que, tras ser intervenidas y llevadas al depósito, los vehículos son abandonados por los propietarios, quienes saben que sus cúster y combis ya no sirven.


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