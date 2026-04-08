Arequipa: estarían cobrando hasta 100 soles por espacios en filas para recoger DNI

En la ciudad de Arequipa, cientos de personas hacen largas colas desde muy temprano para recoger su DNI, situación similar a la que se vive en Lima. El público exige que más personas atiendan para poder agilizar la entrega del documento.

Una joven denunció que se estaría vendiendo espacios en la fila, y que muchas personas accederían a pagar para poder ingresar más rápido a las oficinas de la Reniec y recoger su DNI. Revela que estarían cobrando 100, 80, 50 y 20 soles.

ACTA DE DEFUNCIÓN

Por otro lado, un ciudadano señaló que hace más de un mes tramitó su DNI y hasta ahora no se lo entregan, desconoce los motivos, solo le indican que uno de estos días estará listo y lo podrá recoger, espera que sea antes de las elecciones.

Finalmente, una señora denunció que no puede sepultar a su familiar ya que la Reniec no está entregando, por el momento, actas de defunción, no le han dado una fecha para que vuelva. Los empleados estarían dedicados a la entrega del DNI.