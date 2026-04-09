Policía fue asesinado a balazos en el Callao: estaba suspendido de sus labores desde hace tres meses

Según primeras informaciones, esta madrugada, un policía fue asesinado a balazos por un desconocido. No se descarta que el efectivo haya sido citado en el lugar con engaños.

El crimen ocurrió en la urbanización Las Fresas, en el Callao. El agente, cuya identidad no fue revelada, pertenecía al Escuadrón Verde y estaba suspendido de sus labores desde tres meses.

LLAMADAS SOSPECHOSAS

El ataque fue grabado por las cámaras de seguridad, se puede apreciar al criminal sentado en la vereda esperando a la víctima y realizando llamadas de forma sospechosa.

Al escuchar los disparos los vecinos salieron de sus casas encontrando al efectivo en el suelo, lo reconocieron, vivía por la zona, trataron de ayudarlo, pero ya había fallecido.