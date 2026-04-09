Breña: vándalos causan daños en vehículos y viviendas durante enfrentamiento

Momentos de terror vivieron vecinos y comerciantes durante el violento enfrentamiento registrado anoche entre presuntos barristas de Sporting Cristal y Universitario.

El violento suceso se registró en la cuadra 15 de la avenida Venezuela en el distrito de Breña. Varios inmuebles, negocios y autos estacionados terminaron con serios daños.

BALAZOS

Los residentes de un edificio señalaron que estos vándalos se lanzaron piedras, ladrillos y botellas. Además, hubo disparos, algunos impactaron en la fachada de un inmueble.

El enfrentamiento habría durado unos 20 minutos, revelan los moradores, quienes piden patrullaje policial permanente para evitar situaciones similares en el sector.