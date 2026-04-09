Ofrecen “billetes 5G” por TikTok: aprende a identificarlos para evitar estafas

Desde hace varios meses, grupos delictivos ofrecen por las redes sociales los llamados 'billetes 5G'. Este término es usado para referirse a productos falsificados o adulterados con una apariencia muy similar a los originales.

Estos billetes falsificados tienen los colores, diseños y elementos de seguridad casi idénticos a las piezas originales, lo que los convierte en un verdadero peligro para las personas, pues es difícil identificar si son falsos.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Las bandas criminales “promocionan” sus productos principalmente por TikTok, muestran billetes de alta denominación y hacen alarde de su delito. La Policía Nacional está en permanente alerta contra estas organizaciones.

Al respecto, el Banco Central de Reserva señala que, por más cuidadosos que sean los delincuentes al momento de falsificar los billetes, no podrán igualar los diferentes elementos de seguridad con que cuenta los originales.