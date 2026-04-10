Callao: capturan a presuntos involucrados en robo de oro en la Costa Verde

Durante el amplio operativo se registró una feroz balacera, resultando herido el coronel Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado de Lima Norte.

En un amplio operativo, donde se allanaron 19 viviendas en Lima y Callao, agentes policiales detuvieron a ocho delincuentes que habrían ejecutado el millonario robo de oro en la Costa Verde.

Los intervenidos pertenecerían a la organización criminal ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’, se les decomisó armas y 17 vehículos.

CABECILLA ESCAPÓ

Durante una de las intervenciones se registró una feroz balacera, resultando herido el coronel Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado de Lima Norte.

Trascendió que el presunto cabecilla de la banda criminal, identificado como Giancarlo Infante, alias ‘Cholo Gian’, logró escapar en medio de una balacera.