Transportistas de carga y pasajeros anuncian paro indefinido a partir del 15 de abril

Martín Ojeda, vocero de los transportistas, señaló que remitieron una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) exigiendo una respuesta sobre el "salvataje" solicitado ante la subida indiscriminada del combustible.

Señalan que, si no obtiene una respuesta hasta el 15 de abril, ese día irán a una huelga indefinida, ese es el acuerdo de los gremios de transporte de carga y pasajeros, pues el combustible subió casi 100% y el precio se sigue elevando.

PERJUDICA A TODOS

Indicó que el incremento excesivo y sostenido del diésel viene afectando considerablemente al sector, de 2,80 han pasado a casi 26 soles, por ello exigen una solución, llevan semanas con esta situación que para ellos es insostenible.

El dirigente indicó que prácticamente vienen operando por más de un mes en condiciones de pérdida, por lo que piden la intervención del Ejecutivo para encontrar una solución a este problema, que al final perjudica a todos.