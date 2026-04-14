Henry Rafael sobre detención de exgerente de la ONPE: Respondería a una línea de investigación

En entrevista con Buenos Días Perú, Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, señaló que son saludables las acciones que están tomando las autoridades tras las irregularidades registradas durante las elecciones del domingo.

Indicó que quedó totalmente demostrada la ineficacia e incapacidad de algunos funcionarios de ONPE, tras el caos en los locales de votación, respecto a presuntos casos de corrupción que envuelven esta situación; eso lo determinarán las autoridades.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Respecto a la detención primero del señor José Samamé, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, y no del jefe de la entidad, Piero Corvetto, dijo que respondería a la línea de investigación, a una estrategia de la policía, pues el detenido estaba relacionado con la organización de los comicios.

A eso se sumaría la versión de la Contraloría, que advirtió hace un mes a la ONPE, que la empresa contratada para el traslado de los materiales electorales no tenía la capacidad para desarrollar esa labor, lo que fue ignorado y siguieron trabajando con la compañía Galaga.