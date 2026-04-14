¿Por qué se contrató a empresa Galaga? Especialista Mónica Yaya comenta decisión de la ONPE

La especialista en contrataciones del Estado, Mónica Yaya, señaló que se debe conocer primero los Términos de Referencia, para saber todos los detalles sobre la contratación de la empresa Galaga por parte de la ONPE, para el traslado del material electoral.

Indicó que llama la atención que, aparentemente, no se haya especificado en el contrato la necesidad de que dicha empresa tenga una flota de vehículos suficiente, para que pueda trasladar todo lo necesario para la instalación de las mesas de votación.

BUENA PRO

Consideró que en este caso quedó demostrado que hay ineficiencia y Términos de Referencia mal elaborados. Asimismo, manifestó que se debe investigar si hay delito de colusión, que consiste en otorgar la buena pro a cambio de una promesa, por ejemplo, una coima.

Dijo también que se debería indagar si este caos, el día de los comicios, tendría como finalidad perjudicar alguna candidatura y que el señor Piero Corvetto debería renunciar por esta situación y sus antecedentes de no incumplir con los contratistas.