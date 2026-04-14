Cercado de Lima: exgerente de la ONPE, José Samamé, permanece detenido en la Depincri

Esta mañana, José Samamé, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, fue trasladado, fuertemente resguardado por la policía, rumbo a la Dirincri en la avenida España, para ser sometido a un examen toxicológico.

Luego de unos minutos, Samamé Blas retornó a la sede de la Depincri, donde permanece detenido desde el día de ayer que fue intervenido, por el caos registrado en los locales de votación durante comicios del domingo.

MEDIDA ADICIONAL

Esto, debido a que en varios colegios de Lurín, San Juan de Miraflores y Pachacámac, no se entregó el material electoral para la instalación de las mesas de sufragio, lo que imposibilitó a miles de personas emitir su voto.

A su salida de la Dirincri, el exfuncionario, pese a la insistencia de la prensa, prefirió guardar silencio; en las próximas horas se conocerá su situación legal y si la fiscalía solicitó alguna medida adicional contra el detenido.