Comas: disparan contra sede de empresa de transporte “uvita” y dejan carta extorsiva

La empresa de transporte “Uvita” fue atacada anoche a balazos. Desconocidos dispararon contra las oficinas administrativas que se ubican en el sector de Collique, Comas. También dejaron una carta extorsiva.

Los proyectiles impactaron contra el segundo piso del inmueble; no hubo víctimas. Fuentes oficiales señalaron que los atacantes se identificaron como integrantes de la banda criminal denominada La Firma.

GUARDAN SILENCIO

Los extorsionadores en su mensaje indicaron que desean conversar con los dirigentes de la empresa, que ahora está bajo la supuesta “protección” de la banda. Superando el temor, hoy los choferes salieron a trabajar.

Las autoridades manifestaron que los representantes de la empresa evitaron brindar detalles de lo sucedido, pese a la insistencia refirieron no comentar. Por su parte, los vecinos señalaron que escucharon cinco balazos.