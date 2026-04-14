Roban en joyería del Centro de Lima: se llevaron artículos valorizados en un millón de soles

Sujetos ingresaron la madrugada de ayer, lunes 13 de abril, a una joyería ubicada en la cuadra seis del Jirón de la Unión, en el Centro de Lima, y robaron productos valorizados en un millón de soles.

Los delincuentes también se llevaron los equipos del sistema de seguridad para evitar ser reconocidos. Según la propietaria del negocio, los facinerosos sustrajeron toda la mercadería de oro y plata.

PRODUCTOS DE ORO

"Todo está siendo inventariado para conocer los productos que nos faltan. Han sido selectivos porque se han llevado los productos de oro y plata específicamente", dijo la dueña del negocio.

Peritos de la Policía Nacional llegaron al lugar para encontrar pruebas que permitan la captura de los malhechores. Se usarán las cámaras de vigilancia que hay en el Jirón de la Unión para identificarlos.