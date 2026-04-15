José Samamé: exgerente de Gestión Electoral de la ONPE saldría libre en las próximas horas

En las próximas horas, el exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, saldría en libertad, tras cumplirse 48 horas de su detención.

Se desconoce si la Fiscalía solicitó una detención preliminar, lo que alargaría su detención, en el marco de las indagaciones por los incidentes registrados durante las elecciones del domingo.

MATERIAL ELECTORAL

Según se conoció, el exfuncionario ya brindó su declaración sobre las personas que estuvieron a cargo del traslado del material electoral, la contratación de la empresa que iba a movilizar dichos materiales, etc.

Trascendió que luego de recuperar su libertad, Samamé Blas sería llamado para otras diligencias y declaraciones ante el Ministerio Público, a cuya sede esta mañana nuevamente fue trasladado.