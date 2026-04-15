BDP obtiene en exclusiva declaración de José Samamé Blas exfuncionario de la ONPE

Tras ser detenido y pasar los exámenes médicos de ley, José Samamé, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), brindó su declaración sobre los problemas en el traslado del material electoral a los locales de votación.

Según el documento que obtuvo en exclusiva Buenos Días Perú (BD), el exfuncionario señaló que su subordinado Juan Phang, subgerente de Producción Electoral, era el responsable de la movilización de todo el material para los comicios del domingo 12 de abril.

VÍA WHATSAPP

Samamé Blas revela que no fue informado con anticipación sobre un retraso en la salida de los camiones de la empresa Galaga, con dirección a los colegios llevando las actas y padrones, por lo que buscaron una alternativa inmediata; se pensó en contratar cualquier vehículo.

Detalló también que presentó su renuncia al cargo vía WhatsApp, que una secretaria le remitió un formato, no lo leyó, lo firmó y luego lo envió; esa fue la manera en que presentó su carta de renuncia, declara el exfuncionario de la ONPE.