Elecciones 2026: ciudadanos piden la salida de Piero Corvetto de la ONPE

En una breve encuesta realizada en el mercado Lobatón de Lince, la mayoría de los ciudadanos opinaron que Piero Corvetto, jefe de la ONPE, debía dejar el cargo, pues es el responsable del caos registrado en los comicios del domingo.

Señalaron que el funcionario tiene tiempo al mando de la referida entidad y realizando elecciones, por lo que no se explican cómo esta vez no tomó las medidas necesarias para evitar esta situación que resta credibilidad a los resultados.

CONVULSIÓN SOCIAL

Otros ciudadanos manifestaron que se deberían anular las elecciones del 12 de abril, pues consideran que las irregularidades son muchas, por lo que esa sería la mejor alternativa; además, así evitaríamos una eventual convulsión social.

También hubo personas que exigieron que lo encarcelen, por ser el responsable directo de las pésimas elecciones generales, que están generando nuevamente, una alarmante inestabilidad en el país.