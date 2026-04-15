El Agustino: extorsionadores fueron detenidos en pollería

Tras un paciente seguimiento, agentes policiales intervinieron en flagrancia a tres personas en una conocida pollería de El Agustino, dos de ellos eran menores de edad, de 16 y 17 años respectivamente.

En poder de los jóvenes se encontró una carta extorsiva y dos cartuchos de dinamita; ellos integrarían la banda criminal “Los Sastrecitos del Mal”, que viene extorsionando a varios comercios del distrito.

HERIDA DE BALA

El negocio se ubica en el jirón Áncash; uno de los detenidos, señaló a la policía que tenía una herida de bala en el estomago. Según se conoció, la modalidad de esta banda es comer primero y luego dejar la carta extorsiva y los explosivos en una silla.