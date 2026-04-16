Fiscalía allana vivienda de exalcalde y alcalde del Callao por presuntos pagos irregulares

Desde la madrugada, la Fiscalía allana la casa del exalcalde del Callao, Pedro Spadaro, por presuntas irregularidades en contratos realizados con su empresa Glamour & Style Salon Spa, la cual también estaría vinculada con el actual burgomaestre de la Provincia Constitucional, César Pérez.

La diligencia también incluye otras 15 viviendas de funcionarios de la referida comuna ubicadas en San Isidro, Miraflores, Pueblo Libre, San Martín de Porres, Surquillo, etc. El exalcalde no se encuentra en su domicilio y solo se hizo presente su abogado.

EMPRESA DE ALCALDE

Como se recuerda, el Ministerio Público abrió una investigación contra Spadaro Philipps en agosto del 2025 tras revelarse pagos que realizó la Municipalidad Provincial del Callao a la señora Sindel Spray Palomino, gerenta de la supuesta empresa del exalcalde del Primer Puerto.

El último 23 de marzo, Pedro Spadaro presentó su renuncia irrevocable al cargo de alcalde provincial del Callao con el objetivo de postular como gobernador regional en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para octubre.