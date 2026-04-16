Barrios Altos: conductor de 'Los Moraditos' es asesinado a balazos por presunto cobro de cupos

El chofer de un ómnibus de la empresa ‘Los Moraditos’ fue asesinado a balazos en la cuadra 3 del jirón Huari, en el sector de Barrios Altos, Cercado de Lima.

Según testigos, el atacante, que se desplazaba en una moto, se aproximó a la unidad y disparó en reiteradas ocasiones contra el conductor Óscar M. V. (70).

MORGUE DE LIMA

En la escena del asesinato, peritos de criminalística hallaron 11 casquillos de bala. El cadáver, por orden del fiscal de turno, fue llevado a la Morgue de Lima.

Trascendió que la empresa, con más de 50 años de servicio en la ruta que conecta Plaza Italia con el óvalo La Paz, en El Agustino, es extorsionada desde hace meses.