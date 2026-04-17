VES: camión impacta contra puente y lo deja a punto de colapsar

Cientos de vecinos arriesgan su vida al cruzar la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 20, luego que la tarde de ayer un camión chocara contra un puente peatonal y lo dejara a punto de colapsar.

El accidente se registró frente al Touring, en el distrito de Villa El Salvador (VES). El camión también impactó contra un poste de alumbrado público, que terminó en el suelo, dejando sin electricidad al sector.

COSTO DE LA REPARACIÓN

La empresa Emape señaló que en unas dos semanas se habilitará temporalmente el puente peatonal, mientras se realiza una exhaustiva evaluación para su reparación definitiva.

Inicialmente, el costo de la reparación será asumido totalmente por la referida empresa, que luego solicitará el reembolso a la persona que manejaba el camión que terminó impactando contra el puente.