Elecciones 2026: Juan Paredes Castro considera que titulares de la ONPE y el JNE deben renunciar

En entrevista con Buenos Días Perú, el analista político Juan Paredes Castro comentó sobre los cuestionamientos a la ONPE tras los incidentes registrados antes, durante y después de las elecciones generales del último domingo.

Considera que, ante esta situación, Piero Corvetto debe renunciar a la ONPE, pero también el titular del JNE, Roberto Burneo, ya que esta institución es la encargada de vigilar que los comicios se desarrollen correctamente.

DESLEGITIMA RESULTADOS

Comentó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debería actuar ante esta situación, que deslegitima los resultados de las elecciones generales; piensa que Corvetto Salinas no es el indicado para organizar la segunda vuelta electoral.

Finalmente, el periodista se mostró en contra de los llamados a la violencia que realizaron los candidatos presidenciales (Roberto Sánchez Palomino y Rafael López Aliaga) que se disputan su pase a la segunda vuelta electoral.