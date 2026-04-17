Callao: administrador de restaurante instaló cámara escondida en baño de mujeres

Agentes policiales intervinieron a un sujeto, identificado como Martín Rojas, acusado de instalar una cámara escondida al interior del baño del restaurante Patria Marina, ubicado dentro del Club Regatas, en el Callao.

Según la denuncia, el pequeño aparato fue colocado debajo del lavadero del baño, usado por las empleadas y comensales del lugar. Fue precisamente una trabajadora del establecimiento quien se percató de la cámara.

CONTUNDES PRUEBAS

Sería el administrador del negocio el que instaló la cámara, presuntamente desde hace meses. La joven, tras ubicar el aparato, rápidamente descargó el contenido, donde se aprecia al administrador colocando el equipo.

Inmediatamente, la muchacha puso la denuncia y los efectivos de la Policía Nacional intervinieron al hombre, que ante las contundentes pruebas que había no pudo negar el hecho y se puso a disposición de las autoridades.