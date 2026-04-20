EXCLUSIVO: habla universitaria que lucha por su vida tras quedar herida en ataque a un bus en Carabayllo

Momentos difíciles atraviesa la joven Sheyla Vargas, de 18 años, quien resultó gravemente herida durante el ataque a balazos de extorsionadores contra un bus de la empresa Vipusa en Carabayllo. Ella iba a estudiar a la universidad.

La estudiante está postrada en una cama en su vivienda, apoyada por su familia; tiene alojada una bala en el pulmón derecho; los médicos le informaron que es muy riesgosa la operación para extraérsela.

MOMENTOS DIFÍCILES

A sus dolencias físicas se suma hora problemas psicológicos; la muchacha tiene miedo de salir a la calle, subir a un ómnibus; los momentos difíciles que atravesó la han afectado y ahora requiere tratamiento especializado.

Su familia pide ayuda para tratarla psicológicamente y que poco a poco pueda superar sus temores, angustias, etc., y volver parcialmente a su vida anterior. Ella sigue estudiando virtualmente ingeniería ambiental.