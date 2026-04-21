Nuevo “Run Run” en Lima: encuentran zorro dentro de carwash en SMP

Luego de conocerse la historia de “Run Run”, que deambulaba por la zona de Comas en 2021, un hecho similar se ha registrado en San Martín de Porres (SMP), al interior de un carwash. El dueño del establecimiento halló a un zorro descansando en su predio.

¿DESDE CUÁNDO ESTÁ EL ZORRO?

De acuerdo con lo revelado por el propietario del local, se percataron de la presencia del animal tras regresar de viaje. Aunque hicieron varios intentos por capturarlo, no tuvieron éxito, por lo que el zorro continúa escondido en el predio.

“El sábado llegaba de viaje e ingresó corriendo (el zorro) por la puerta y se metió directamente donde están las cajas (de almacenamiento). Lo han querido atrapar y, como es un animal salvaje, se ha escondido. Yo he reportado (a Serfor), pero hasta ahora no viene nadie”, sostuvo.

BDP BAUTIZA AL ZORRO COMO “TITÍN”

Aunque se desconoce el sexo del zorro, el dueño no tenía un nombre para el animal; sin embargo, Buenos Días Perú decidió bautizar al mamífero como “Titín”, nombre que fue bien recibido por el propietario del carwash. “Es un poco extrovertido”, agregó.