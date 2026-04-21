Menor escapa de su casa en Áncash y llega a Lima engañada por APP “Discord”

Desde hace varios días, una madre busca desesperadamente a su hija de 16 años, de nombre Rubí, quien salió de su casa, ubicada en Huarmey, región Áncash, sin decir nada y se vino a la ciudad de Lima.

La señora Justina afirma que su menor hija habría sido captada mediante el APP "Discord", en esa red social habría conocido a varias amigas que la invitaron a venir a la capital.

ANGUSTIADA MADRE

A través de Buenos Días Perú, la angustiada madre, entre lágrimas, hizo un llamado a su hija para que vuelva a casa, que se comunique con ella a la brevedad posible para saber cómo se encuentra.

Mientras espera noticias de su hija, la mujer sigue pegando afiches por las calles con el rostro de Rubí y el número de su celular, esperando que la llamen y le digan dónde puede ubicarla.